Посол США в России назвал последнюю возможность сохранить ДРСМД 2 4.02.2019, 15:13

1,125

Джон Хантсман

Фото: REUTERS, Chris Keane/File Photo

Россия нарушает положения исторического документа.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был «одним из самых успешных соглашений в сфере безопасности», сейчас же Россия нарушает положения этого «исторического документа», пишет посол США в России Джон Хантсман в авторской колонке для РБК.

Однако Москва с середины 2000-х годов вела разработку ракеты 9М729. На испытаниях она преодолевала расстояния, «существенно превышающие» 500 км. (В Минобороны России настаивают, что максимальная дальность полета 9М729 составляет 480 км, а значит, ракета не нарушает положения договора.)

США впервые подняли этот вопрос в 2013 году, пишет Хантсман, эта тема более 30 раз поднималась на переговорах с Россией. Вплоть до 2017 года Москва отрицала существование ракеты, но теперь настаивает, что она не нарушает положений ДРСМД. Посол США называет это ложной информацией. «Дипломатические меры не увенчались успехом», и США объявили о намерении приостановить выполнение обязательств в рамках договора, пишет дипломат.

Вашингтон считает, что «соблюдаемый всеми сторонами» договор способствует глобальной стабильности. Если его нарушает одна из сторон, то он не может считаться эффективным.

«Россия подписала ДРСМД и согласилась ликвидировать ракеты наземного базирования средней дальности, потому что ее руководство понимало, что отсутствие таких ракет укрепит, а не ослабит ее безопасность. Мы по-прежнему так считаем», — пишет Хантсман.

Последняя возможность сохранить договор — вернуться к «полному и поддающемуся проверке соблюдению», подчеркнул посол США в России. «Мы надеемся, что Россия сделает этот шаг», — отметил он.

Хантсман утверждает , что российские чиновники в 2004 году «прощупывали почву» вопроса совместного выхода из ДРСМД. Об этом на прошлой неделе также сообщали CNN и ТАСС со ссылкой на чиновников администрации США.