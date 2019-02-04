В Борисове из-за проблемы с рынками ИП могут остаться без работы 1 4.02.2019, 15:19

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иллюстрационное фото bymedia

Власти мешают работать предпринимателям «Ново-Борисовского рынка».

Всем предпринимателям «Ново-Борисовского рынка» предложили за свой счёт демонтировать свои старые и установить новые торговые роллеты, пишет perspektyva.org.

Предприниматели «Ново-Борисовского рынка» обратились к председателю Борисовского райисполкома Геннадию Денгалёву с письмом, под которым собрали 203 подписи с предложением встретиться и обсудить наболевшие вопросы.

Основанием послужило то, что всем предпринимателям «Ново-Борисовского рынка» предложили за свой счёт демонтировать свои старые и установить новые торговые роллеты, а кто откажется это сделать — работать не сможет, так как не будет продлён договор аренды.

В нынешних непростых экономических условиях для большинства ИП нести такие расходы просто нереально, что может поставить крест на их предпринимательской деятельности.

Стоимость одного роллета 7,5 кв.м. сегодня составляет примерно 2 100 долларов, а 12 кв.м. — 3 400 долларов. Таких свободных денег нет сегодня у абсолютного большинства ИП , с учётом плохой торговли и других немалых платежей в бюджет страны.

Также в письме говорится о том, что из-за изменения законов с 01.07.2019 года предприниматели и вовсе могут прекратить свою предпринимательскую деятельность, потому что не смогут их выполнить.