Российский рубль дешевеет к доллару, игнорируя нефть 2 4.02.2019, 15:44

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Сильные данные по рынку труда США оказали поддержу доллару.

Российский рубль падает к доллару второй день в отсутствие глобального аппетита к активам развивающихся рынков, в то время как нефть подорожала до внутридневного пика почти за два месяца, пишет finanz.ru со ссылкой на «Блумберг».

"Ключевым драйвером для рубля, на наш взгляд, остается общее отношение инвесторов ко всей группе развивающихся рынков", - написал по электронной почте аналитик ПАО "Промсвязьбанк" Михаил Поддубский, отметив , что влияние начала отложенных покупок Центробанка РФ на курс "непринципиально", и к заседанию по ставке в пятницу рубль может укрепиться, приблизившись к отметке в 65 рублей за $1.

Акции и валюты развивающихся стран падают после того, как сильные данные по рынку труда США оказали поддержу доллару. Нефть Brent поднялась выше $63 благодаря сокращению буровых в США до минимума почти девяти месяцев, снижению добычи ОПЕК и введению санкций США против Венесуэлы. Индекс Московской биржи остается на историческом максимуме, продолжая рост пятую сессию подряд.