Минтруда: «Тунеядские» жировки придут в марте 4 4.02.2019, 15:56

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Попавшие в список «тунеядцев» будут проинформированы об этом через жировки.

Правительство Беларуси решило перенести сроки утверждения местными органами власти списков «тунеядцев», оплачивающих услуги с возмещением затрат, и дополнительно информировать граждан о включении их в данные списки.

Об этом БелТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

К 1 февраля комиссии по координации работы по содействию занятости населения сформировали списки не занятых в экономике граждан, оплачивающих услугу горячего водоснабжения по тарифу с полным возмещением затрат на ее оказание. "Те, кто попал в списки, будут дополнительно проинформированы об этом через жировки. При этом начисление платы за услугу горячего водоснабжения по полному тарифу за январь 2019 года произведено не будет", - отметили в Минтруда.

Данное решение даст гражданам, попавшим в списки, дополнительную возможность подтвердить свою занятость или трудную жизненную ситуацию еще и в феврале 2019 года (ранее предполагалось, что попавшие в списки уже в этом месяце получат жировки за январь с начислением оплаты горячего водоснабжения по полному тарифу).

Напомним, в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включены около 500 тысяч человек. Доступ к ней может получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдают бесплатно в службе «Одно окно».

Ранее сообщалось, что власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлением базы данных занимались специальные комиссии, которые работали с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что, кроме 100% коммуналки, «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».