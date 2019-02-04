Хуан Гуаидо: Поддержка со стороны военных растет 4.02.2019, 16:13

Хуан Гуаидо

Фото: Carlos Becerra/Bloomberg

Высокопоставленные военные идут на контакт с временным президентом.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы, провозгласивший себя временным президентом страны, отметил, что пока не может называть имена своих сторонников, так как опасается за их безопасность, сообщает РБК.

Высокопоставленные представители вооруженных сил Венесуэлы все чаще идут на контакт с представителями временного правительства страны, заявил в интервью Bloomberg глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом.

По его словам, поддержка временного правительства со стороны военных постоянно растет, так как они являются частью венесуэльского народа, 87% которого живет за чертой бедности.

«Их жены, их дети, их матери, так же страдают от острой нехватки продуктов и лекарств», — сказал Гуаидо.

Лидер оппозиции заверил, что с представителями временного правительства ежедневно связываются все новые и новые военные, в том числе и носители высоких званий, однако он не может пока называть имена своих сторонников, так как опасается за их безопасность.

«Люди в казармах боятся, так как режим Мадуро угрожает военным и преследует их. Многие были вынуждены записать на видео принесение клятвы верности Мадуро. Те, кто отказался это сделать, подверглись репрессиям начальства. Это еще один жест отчаяния режима, который понимает, что уже проиграл», — сказал Гуаидо.

В конце января Гуаидо в статье для New York Times сообщил о проведении тайных встреч с представителями Вооруженных сил и сил безопасности.

«Прекращение военной поддержки Мадуро имеет решающее значение для обеспечения смены правительства, и большинство военнослужащих согласны с тем, что текущие страдания страны невыносимы», — написал тогда Гуаидо.