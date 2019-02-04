Фоторепортаж: На Меречевщине отметили день рождения Тадеуша Костюшко
- 4.02.2019, 16:16
Послы США, Польши, Украины, представители других дипломатических представительств почтили память героя Беларуси.
На Меречевщине, что около Косово в Ивацевичском районе на Брестчине традиционно отметили день рождения национального героя Беларуси Тадеуша Костюшко, передает «Белсат».
Ежегодно 4 февраля послы США, Польши, Украины, представители других дипломатических представительств в Беларуси вспоминают борца за свободу.
В этом году впервые праздник отмечался около установленного в прошлом году первого в Беларуси памятника Тадеушу Костюшко.