Фоторепортаж: На Меречевщине отметили день рождения Тадеуша Костюшко 4.02.2019, 16:16

Фото: belsat.eu

Послы США, Польши, Украины, представители других дипломатических представительств почтили память героя Беларуси.

На Меречевщине, что около Косово в Ивацевичском районе на Брестчине традиционно отметили день рождения национального героя Беларуси Тадеуша Костюшко, передает «Белсат».

Ежегодно 4 февраля послы США, Польши, Украины, представители других дипломатических представительств в Беларуси вспоминают борца за свободу.

В этом году впервые праздник отмечался около установленного в прошлом году первого в Беларуси памятника Тадеушу Костюшко.