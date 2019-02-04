Доллар подорожал на первых торгах недели 4.02.2019, 16:31

Белорусский рубль сдал к американской валюте и российскому рублю.

На валютных торгах 4 февраля в Минске доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0008 и составляет Br2,1583 (на торгах 1 февраля - Br2,1575 за $1).

Евро подешевел на Br0,0002 до Br2,4703 за 1 евро (1 февраля - Br2,4705 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0015 до Br3,2899 за 100 российских рублей (1 февраля - Br3,2884 за 100 российских рублей).