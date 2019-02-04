Доллар подорожал на первых торгах недели
- 4.02.2019, 16:31
Белорусский рубль сдал к американской валюте и российскому рублю.
На валютных торгах 4 февраля в Минске доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар стал дороже на Br0,0008 и составляет Br2,1583 (на торгах 1 февраля - Br2,1575 за $1).
Евро подешевел на Br0,0002 до Br2,4703 за 1 евро (1 февраля - Br2,4705 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0015 до Br3,2899 за 100 российских рублей (1 февраля - Br3,2884 за 100 российских рублей).