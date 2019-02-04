Чай или кофе - какой напиток полезнее 3 4.02.2019, 16:36

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Ученые изучили полезные свойства чая и кофе.

Они выяснили, что один из напитков влияет на половые гормоны и активность раковых генов. Исследование провели специалисты из Швеции. Им удалось проанализировать влияние популярных напитков на здоровье женщин, пишет healthinfo.ua.

Оказалось, что некоторые из них могут вызвать активность тех генов, которые связаны с развитием злокачественных новообразований. Похоже эпигенетические изменения могут происходить из-за факторов окружающей среды, питания, качества воды, курения.

Шведские ученые решили выяснить насколько чай и кофе влияют на изменения в генах. Для этого они исследовали геномные карты 3000 европейцев обоих полов. Ученые обнаружили, что употребление чая вызывает эпигенетические изменения только у женщин, никак не влияя на мужчин.

Причем больше всего была нарушена активность тех генов, которые связаны с раком и выработке эстрогена (женского полового гормона). А вот кофе никаких эпигенетических изменений не вызвала. Отметим, что многочисленные опыты показали, что биологически активные вещества, которые в избытке содержатся в этих горячих напитках, способны снижать риск смертельных заболеваний и оказывают противовоспалительное действие на организм.