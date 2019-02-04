Автор учебника по биологии объяснила Лукашенко, зачем дети изучают червей 23 4.02.2019, 16:45

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Ирина Бедарик - автор учебника, который раскритиковал диктатор.

Ирина Бедарик объясняет, зачем школьникам «полкурса червей», о которых говорил Лукашенко.

Как сообщает tut.by, учебник по биологии в этом году новый. Его автор — Ирина Бедарик, учитель биологии средней школа № 29 им В. В. Пименова из Витебска. Свой предмет Ирина Геннадьевна преподает уже 20 лет. Почему вдруг книга вызвала такой резонанс, ей объяснить сложно. Червей дети изучают меньше месяца.

— Материл 8 класса рассчитан на 70 часов: в книге 66 параграфов, семь из них о червях, — поясняет порталу автор и педагог. — Книгу мы писали под программу, составленную Национальным институтом образования. Учебное пособие сделано так, чтобы дети понимали, как выглядят те или иные живые организмы, и как знания о них применить на практике.

В параграфах авторы рассматривают три типа червей — плоские, круглые и кольчатые. Основной акцент, говорит собеседница, сделан на ознакомление. Подробной информации, которая, например, нужна олимпиадникам, они старались не давать.

Утверждать, что черви для биологов, это такая же основа, как таблица умножения для математиков, педагог не берется. Но объясняет: данные животные — очень важное эволюционное звено.

— При изучении материала мы идем в эволюционном плане — от просто устроенных животных к сложно устроенным, — продолжает Ирина Бедарик. — Если без подробностей — начинаем с кишечнополостных, у которых есть только полость и разнообразные клетки. От них переходим к плоским червям — тут уже появляются ткани и органы. Дальше — круглые черви. У них более сложная пищеварительная система. У кольчатых — уже есть кровеносная система. За темой червей, следует тема — моллюсков, у которых уже есть сердце. Так мы поэтапно подводим детей к строению человека. Когда ребенок изучил все эти этапы, ему проще разобраться с анатомией.