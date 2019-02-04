ОПЕК сократила нефтедобычу рекордно за два года 2 4.02.2019, 16:50

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Цена Brent обновила максимум с ноября.

Цены на нефть на торгах в понедельник обновили максимальные значения с ноября прошлого года на фоне данных о резком сокращения добычи странами-членами ОПЕК.

Цена мартовских контрактов на сорт Brent поднималась до 63,63 доллара за баррель на торгах в Лондоне, прибавляя 1,1% за день и 16,5% с начала года, пишет сайт finanz.ru.

Контракты на WTI в Нью-Йорке поднимались до 55,75 доллара за бочку, также оформив максимум за 2,5 месяца.

По итогам января ОПЕК уменьшила производство нефти на 890 тысяч баррелей в сутки - рекордную с января 2016 года величину, подсчитал Reuters на основе статистики танкерных перевозок и данных сырьевых трейдеров.

Около 40% сокращения пришлось на Саудовскую Аравию. Еще в ноябре королевство качало 11 млн баррелей в сутки, но в январе уменьшило добычу на 350 тысяч баррелей в день.

Больше квот, отведенных новым соглашением ОПЕК+, сократили добычу ближайшие союзники Эр-Рияда - Кувейт и ОАЭ. В целом же 11 стран картеля, договорившихся с Россие об уменьшении поставок с целью поддержать цены, выполнили свои обязательства лишь на 70%.

Спад добычи обеспечили страны, не входящие в сделку: из-за санкций продолжил сокращать производство Иран, которому, впрочем, пока удается удерживать экспорт на отметке 1 млн баррелей в сутки, благодаря санкционным поблажкам, которые получили от США крупнейшие его клиенты - Индия, Китай и Южная Корея.

Упала добыча в Венесуэле, страдающей от тяжелейшего экономического кризиса, и Ливии, где продолжает то и дело вспыхивать пожар гражданской войны.

Рынок нефти поддерживает то, что к сокращению саудовских поставок добавились санкции против Венесуэлы, говорит аналитик Petromatrix Оливье Жакоб.

С 29 января, напомним, государственная нефтяная компания страны PDVSA, внесена в «черный список» Минфина США, с фигурантами которого американским юрлицам запрещены любые сделки.

До 28 апреля компания может продолжать поставки в Штаты - ключевой для Венесуэлы рынок, куда уходит 0,5 млн баррелей из 1,25 млн ежедневного экспорта, однако все доходы от таких сделок будут блокироваться на спецсчетах в американских банках.