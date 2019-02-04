«Путем махинаций часть заработка пускают мимо карманов рабочих» 6 4.02.2019, 16:59

3,361

Фото: МТЗ

Профсоюз РЭП проверил условия труда на МТЗ.

29 января правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков и председатель Минской городской организации профсоюза РЭП Игорь Комлик побывали на участке окраски 91-го цеха Минского тракторного завода. Поводом для визита стала просьба Натальи Аникеевой, члена профсоюза РЭП, которая работает маляром в 91-м цеху, пишет praca-by.info.

Игорь Комлик и Юрий Беляков вживую пообщались с начальником участка окраски Русланом Кривицким, а также работниками завода – членами профсоюза РЭП. Начальник участка рассказал о системе оплаты труда в подведомственном ему подразделении. Кривицкий пояснил, что на участке создана комплексная бригада, которая в конце месяца сама распределяет между работниками деньги, заработанные участком.

По его словам, на участке проводятся дорогостоящие и более дешевые работы. Чтобы уравнять заработную плату для всех, маляры ежедневно меняют рабочие места (по договоренности). Можно распределить весь заработок между работниками участка в зависимости от количества отработанных дней и коэффициента трудового участия (КТУ).

– Бригадная система позволяет путем махинаций часть заработка пускать мимо карманов рабочих. Наталья Аникеева считает, что именно так и происходит на ее участке. Нам пришлось выезжать на завод и на месте разбираться, – говорит Юрий Беляков. – По версии начальника участка, все честно и справедливо. Однако на участке люди дополнительно работают сверхурочно и в выходные дни – заработанные деньги идут, как правило, в общий котел. Насколько это правильно, мы и будем выяснять.

– При работе комплексной бригады она должна сама выставлять КТУ и определять уровень заработной платы за месяц. Нам стало известно, что на распределение КТУ влияет и начальник участка, что не входит в его функциональные обязанности. Более того, бригада не знает, каким образом помесячно формируется фонд оплаты труда и в каком количестве, не понимает, почему они не могут распределить фонд оплаты труда на членов бригады за счет работников, находящихся на больничном или в отпусках. Вопросы остаются, и мы будем запрашивать необходимую информацию в структурах МТЗ, а также будем противодействовать делению бригады со стороны начальника участка на «плохих» и «хороших» по принадлежности к профсоюзу РЭП. Профсоюз держит вопрос на контроле, - подчеркнул лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.