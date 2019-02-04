В Православную церковь Украины перешли более 200 приходов 2 4.02.2019, 17:05

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Фото: EPA

Процесс создания независимой украинской православной церкви завершен.

Более 200 приходов перешли в Православную церковь Украины за последние полтора месяца, заявила 4 февраля на заседании согласительного совета Верховной Рады представитель президента Украины в парламенте, нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко, передает "Гордон".

"На сегодня, буквально за полтора месяца, в украинскую православную церковь перешли около 204 приходов. До конца этого года статистика показывает… что перейдут тысячи прихожан, тысячи общин", – заявила Луценко.

Она добавила, что интронизация предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания завершила процесс создания независимой украинской православной церкви.

3 февраля состоялась интронизация предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всей Украины Епифания.