Какой будет погода в течение рабочей недели 2 4.02.2019, 17:14

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Февраль начался оттепельной погодой.

Февраль начался сырой оттепельной погодой с температурным фоном в основном на 5−7°С выше климатической нормы, но уже сегодня к вечеру температура воздуха начнет понижаться, пишет tut.by.

В течение рабочей недели осадков будет немного, а по ночам будет подмораживать, так что дороги будут скользкими — будьте осторожны, предупреждает Белгидромет Минприроды.

5 февраля, во вторник, территория Беларуси окажется в области повышенного давления, будет без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Минимальная температура воздуха ночью понизится до −1…7°С, при прояснениях воздух охладится до −8…11°С, максимальная температура днем −4…+2°С.

В среду, 6 февраля, под влиянием атмосферных фронтов местами по стране пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…8°С, максимальная температура днем −3…+3°С.

7 февраля, в четверг, погоду будет определять область повышенного давления, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку Беларуси пройдет небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…8°С, при прояснениях она понизится до −9…12°С, максимальная температура днем −3…+3°С.

В пятницу, 8 февраля, ночью без существенных осадков, днем под влиянием малоактивного атмосферного фронта местами, преимущественно по северо-западу страны, пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…7°С, по востоку страны при прояснениях до −9°С, максимальная температура днем −2…+4°С.