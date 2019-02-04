15 стран ЕС признали Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы 3 4.02.2019, 17:25

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Фото: Carlos Becerra/Bloomberg

Евросоюз требует от Мадуро проведения свободных выборов.

Чехия, Польша, Эстония и Финляндия присоединилась к группе стран ЕС, которые выразили поддержку Хуану Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы, сообщает "Европейская правда".

Соответствующие заявления сделали главы МИД этих стран.

"Я приветствую то, что правительство Чешской Республики признало Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы, который должен привести свою страну к демократическим выборам", - написал в Twitter глава МИД Чехии Томас Петршичек.

Vítám, že Vláda ČR právě uznala Juana #Guaidó za prozatímního prezidenta Venezuely, který by měl dovést svou zemi k demokratickým volbám. — Tomáš Petříček (@TPetricek) 4 февраля 2019 г.

"Как и другие страны ЕС, с целью поддержки конституционного процесса Венесуэлы, Финляндия поддерживает Гуаидо в качестве временного президента", - заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, которого цитирует Yle.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович во время визита в Брюссель также заявил, что его страна "признает Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", сообщает TVN24.

Эстонский министр Свен Миксер выразил надежду, что Гуаидо организует новые, справедливые президентские выборы, которые выведут страну из кризиса мирным путем, сообщает ERR.

"Народ Венесуэлы имеет неотъемлемое право свободно и демократическим путем выбрать руководителей своего государства и принимать решения относительно своего будущего", - сказал он.

Таким образом, уже 15 стран Евросоюза признали Хуана Гуаидо временным президентом страны.

Ранее с такими заявлениями выступили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Португалия, Франция, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

Напомним, Гуаидо уже признали США, Канада и большая часть стран Латинской Америки. Также заявления о признании лидера венесуэльской оппозиции президентом сделали Австралия, Израиль, Грузия, Украина.