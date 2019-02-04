Как белорусам открыть первый «шенген» 3 4.02.2019, 17:34

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Полезная информация для тех, кто собрался в поход за визой впервые.

А и B сидели на трубе

Белорус без шенгенской визы - что солдат без винтовки, пишет kp.by. Даже если вы совсем мало путешествуете, само по себе обладание заветным штампом в паспорте наполняет особым ощущением свободы. Приятно думать, что вы в любой момент можете сорваться и отправиться в путешествие. Ведь с шенгеном вам открыты двери в 33 страны Европы!

Белорусы лидируют в мире по количеству открываемых виз на душу населения - шенген в паспорте имеет каждый десятый.

Типы виз отличаются буквой - A, B, C или D. Самая распространенная C - туристическая. Виза D выдается тем, кто собирается учиться, работать или жить постоянно в стране Шенгена. A и B транзитные, для путешествия через страны Шенгена в третью страну. А - дает право на пребывание только на территории аэропорта. B - дает пять дней, чтобы добраться через территорию Шенгена в конечную точку вашего путешествия.

Кроме того, визы бывают однократные либо многократные. Однократную чаще всего открывают в пустой паспорт либо под конкретную поездку, запланированную на определенные даты. Многократная позволяет пересекать границу сколько угодно раз, но находиться за границей можно не больше 90 дней в полугодие. Срок действия визы может быть от месяца до пяти лет.

Стоит шенгенская виза 60 евро, правда, могут быть послабления - например, поляки открывают рабочую визу бесплатно. Не нужно платить этот консульский сбор при открытии визы для ребенка до 6 лет, в некоторых консульствах - и до 12 лет, а также людям, которые выезжают посетить могилы близких родственников или членов семьи (на срок до 10 дней два раза в течение года).

Где открывать визу?

Получить шенген можно в посольстве, консульстве либо в визовом центре. При личном обращении в посольство вы экономите деньги, но не время. Во-первых, для этого нужно ловить даты подачи документов на сайте посольства - а это непросто, их разбирают как горячие пирожки. Через визовый центр проще, но за его услуги вам придется добавить 18 - 20 евро. Большой плюс также в том, что визовые центры, в отличие от посольств, работают в областных и даже некоторых райцентрах Беларуси. Наконец, можно обратиться в турагентство и вообще не заморачиваться сбором документов - все сделают за вас, но стоить это будет дороже на 15 - 20 евро. Вопреки обещаниям, следует помнить, что ни одна турфирма не может гарантировать получение визы, и в случае отказа денежные средства не будут возвращены полностью.

Какие посольства наиболее благосклонны к белорусам? Поляки дают белорусам больше виз, чем все остальные страны Шенгена вместе взятые. Похоже, эта ситуация даже немного беспокоит Евросоюз - иначе как объяснить, что Польша была вынуждена отказаться от виз «на закупы» с этого года - самой популярной и доступной причины получения визы для белорусов. Но есть же туристическая!

Какие документы нужны, чтобы открыть визу?

Правила для открытия визы примерно одинаковы - в разных посольствах они могут отличаться лишь нюансами. Итак, вам нужны:

Паспорт, оформленный не больше чем за 10 лет до даты предполагаемого путешествия. Срок действия паспорта должен превышать дату окончания поездки более чем на 3 месяца. В паспорте должны быть две свободные (чистые) страницы, предназначенные для виз. Анкета, распечатанная с сайта посольства, фотография, иногда две (сделанные не позже 6 месяцев назад, а если вы сильно изменились - лучше сделать новые). Медицинская страховка (которая покрывает весь срок, на который вы хотите получить визу) и документы, которые подтверждают финансовую состоятельность (справка с места работы с указанием дохода за последние 3 месяца, выписки из банка, спонсорские письма, приглашение и так далее). Следует обратить внимание также на то, что у справок есть срок действия, и он невелик. Не помешает, а иногда и необходима распечатка о бронировании номера в гостинице.

Есть довольно распространенное мнение, что распечатывать визу нужно на границе в той стране, в посольстве которой вы ее открыли. Иначе в следующий раз можно получить отказ. Такое правило действует в отношении одноразовой визы, кроме тех случаев, когда у этого государства нет общих границ с Беларусью. То есть, если вы открыли визу в посольстве Чехии, можете спокойно ехать через польскую или литовскую границу. Насчет многократной визы такого правила нет. Если и возникнут какие-либо вопросы в будущем, то только на уровне посольского клерка. В этом случае лучше всего сказать, что планы изменились (например, купили билеты дешевле), и потому поехали через другую страну.

Как получить визу на большой срок?

Сроки, на которые открывается виза, равно как и отказ, посольство не аргументирует. В какой-то степени это рулетка. Но есть общие правила. В чистый паспорт открывается, как правило, одноразовая виза (крайне желательно сделать ксерокопию виз в старом паспорте и приложить их к заявлению). По опыту можно сказать, что за получением длинной визы (на срок от года до пяти) лучше всего обращаться в польское, эстонское, латвийское и литовское посольства. При этом нужно обосновать свое желание - это может быть письмо с работы, в котором указано, для чего вам нужна виза на большой срок, либо приглашение родственников, которые ждут в гости и готовы вас принимать столько, сколько нужно. Для получения визы на несколько лет в паспорте уже должны стоять две мультивизы.

С Чехией у нас нет общих границ, поэтому можно открывать визу в любом посольстве.

Если вам все же отказали в визе, не стоит ставить крест на поездке - попытайтесь узнать причину, устранить ее и подавайтесь заново. Но следует помнить, что в случае отказа в выдаче визы консульский и сервисный сборы, увы, не возвращаются.

Страны ЕС, куда можно попасть с шенгенской визой

Чтобы приехать в эти страны, достаточно однократной визы: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония.

Плюс страны, которые условно входят или собираются вступить в ЕС и в которые можно попасть с многократной шенгенской визой: Албания, Румыния, Хорватия Босния и Герцеговина (въезд только с территории ЕС) на 7 дней, Доминикана (до 90 дней при наличии минимум полугодовой визы в ЕС), а также Гватемала, Коста-Рика, Сальвадор - до 30 дней при наличии минимум полугодовой визы в ЕС.

Не шенгеном единым…

Впрочем, свет клином на шенгене не сошелся. Сейчас уже есть 43 страны, куда белорусов принимают без виз, и их число каждый год растет. Среди них такие замечательные для отдыха и туризма страны, как Израиль, Куба, Вьетнам, Китай, Грузия, Индонезия (о. Бали), Мальдивы, Тунис, Турция, Казахстан, Молдова, Сербия, Украина, Армения, Азербайджан. А еще в 38 стран мы можем получить визу по прибытии. Например, в популярном у белорусов Египте виза ставится по прилете в аэропорт, стоимость $25 (а если вы не планируете покидать во время отпуска Синайский полуостров - и вовсе бесплатно). В Шри-Ланку визу можно оформить онлайн, стоимость $30.

Как получить визы в дальнее зарубежье?

США

Консульский сбор на визу США составляет $160 плюс услуги турагентства, если вы решили открывать не самостоятельно - стоит это дополнительно от $50 до 250. Документы те же, что и на шенген, однако самым важным этапом, определяющим, дадут или нет вам американскую визу, является собеседование в посольстве. В случае одобрения забрать паспорт с визой можно уже на следующий день.

Индия

Получить визу в эту страну несложно, для белорусов она стоит $100 плюс $3 в качестве оплаты визовых услуг. Единственный нюанс - требуется личное присутствие туриста в консульстве для сдачи отпечатков пальцев (кроме детей младше 12 и пенсионеров старше 70 лет).

Великобритания

Консульский сбор за британскую визу составляет $125. Если вы собираетесь открывать через агентство, будьте готовы заплатить еще порядка 90 белорусских рублей. Подача документов личная, все справки должны быть на английском языке. На открытие визы дается 15 рабочих дней, так как ваши документы с паспортом передаются в посольство в Москву. Обычно туристическая виза в Британию для белорусов по умолчанию многократная и до 180 дней.