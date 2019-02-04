Bloomberg: Россия пытается спрятать нищету за «раздутым» ростом экономики 2 4.02.2019, 17:49

2,198

Эксперты считают, что в этом году страну ждет еще больший экономический спад.

Даже наибольший темп экономического роста за шесть лет не вернет Россию на путь полного восстановления. Хотя правитель РФ Путин именно это и обещал избирателям в прошлом году, когда снова стал президентом.

Министерство экономики РФ еще не опубликовало данные, но утверждает, что в них видно ускорение экономического роста в стране до 2%. И это самый высокий показатель с 2012 года. Но потребители, которые страдают от стагнации доходов и роста инфляции, не почувствовали этого «улучшения», пишет Bloomberg (перевод - «Униан»).

Опрос, проведенный Московской высшей школой экономики, показало, что почти половина россиян верит в ухудшение экономической ситуации в стране.

«Мы можем притвориться, что этот рост – это что-то хорошее. Но на самом деле нам нужен еще больший темп, особенно после нескольких лет рецессии», - сказал главный экономист компании RusRattings Антон Табак.

«Очевидно, что потребители не чувствуют никакой пользы», - добавил он.

Издание поясняет, что расхождение между официальными российскими цифрами и реальностью обусловлено тем, что показатель экономического роста России был искусственно «раздут» одноразовыми факторами, такими как начало газового проекта в северной Сибири, который в этом году не продолжится. Но потребители уже страдают больше, чем должны из-за жесткого режима экономии, который Кремль ввел из-за страха перед новыми санкциями США.

«Рост на 2% все равно выглядит неравномерно независимо от того, как он был вычислен. И слабое завершение 2018 года даст толчок для большего обвала в текущем. Но есть потенциал для отскока в 2020 году», - сказал экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Издание напоминает, что Центробанк РФ поднял процентную ставку в конце прошлого года после того, как рубль в очередной раз обвалился из-за угрозы введения новых санкций США. Кроме того, доходы от экспорта нефти были отправлены в резерв. Также, несмотря на самый большой бюджетный профицит за десятилетия правительство повысило потребительские налоги и пенсионный возраст, усилив боль россиян.

Даже если бы рост на уровне 2% было настоящим, Россия все равно сильно отставала бы от других разививающихся стран, а также от собственных показателей, которые предшествовали рецессии 2015 года. Путин пообещал, что восстановит экономический рост страны до среднего мирового показателя на уровне 3,7% к концу текущего президентского срока.

Но на самом деле экономический рост России, скорее всего, замедлится в 2019-ом. А реальные цифры первого квартала года будут значительно ниже, чем прогнозировалось, из-за ослабления инвестиционной активности в декабре.

«Даже успех 2%-го роста сомнителен для развивающейся экономики. Особенно, если потребители не чувствуют никакой пользы от этого роста», - сказал экономист Nomura Plc Инан Демир.