Румыния попытается заблокировать Северный поток-2 1 4.02.2019, 18:14

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Бухарест вынесет на голосование поправку к директиве Евросоюза против газопровода.

Председательствующая в Евросоюзе Румыния намерена внести вопрос об изменении газовой директивы в повестку встречи 28 стран ЕС в конце этой недели. Об этом сообщает Радио Польша со ссылкой на источники.

Предполагается, что эта встреча состоится в эту пятницу, 8 февраля. Таким образом, больше чем через год этот вопрос выйдет с рабочего уровня на уровень политический, отмечает радио.

Предыдущие два председательства в ЕС – австрийское и болгарское – этому препятствовали.

Группа из 13 стран, включая Польшу, которая выступает за внесение поправки в газовую директиву, нуждается в поддержке трех крупных стран – Италии, Испании и Франции.

Напомним, Румыния, которая 1 января начала свое шестимесячное председательство в Совете ЕС, предлагает ввести строгие правила для газовых маршрутов и их импортных и морских частей на территории Евросоюза.

15 января эту тему обсуждали в Брюсселе эксперты 28 стран. До сих пор такие действия блокировали две страны - Австрия и Болгария.

Брюссель проверит, соответствует ли трубопровод Северный поток-2 законодательству ЕС, и нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок Евросоюза.