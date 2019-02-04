«Баста!»: Власти хотят подкорректировать список «тунеядцев»8
- 4.02.2019, 18:29
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Некоторые районы до нужной цифры не дотягивают.
Правительство Беларуси решило перенести сроки утверждения местными органами власти списков «тунеядцев», оплачивающих услуги с возмещением затрат, и дополнительно информировать граждан о включении их в данные списки. Первые потяжелевшіе жировки придут в марте, пишет Telegram-канал «Баста!».
Мы уже называли причину этого в посте от 21 января. По данным наших источников, у властей есть план по количеству «тунеядцев».
В зависимости от территории и населенного пункта, в списках должны быть от 5% до 8% взрослого населения. Проанализировав базу данных, в Минске обнаружили, что некоторые районы до нужной цифры не дотягивают. Утверждение списков перенесено, чтобы исправить этот недочет.