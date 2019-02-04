Белорусские борцы завоевали шесть медалей на турнире серии Гран-при в Ницце 4.02.2019, 18:40

Участие в состязаниях приняли около 200 атлетов.

Белорусские спортсмены завоевали 6 наград на турнире по вольной борьбе серии Гран-при "Анри Деглан" во французской Ницце. На вторую ступень пьедестала почета поднялся белорусский атлет Владислав Андреев (весовая категория 57 кг), также серебряные награды завоевали его партнеры по команде Нюргун Скрябин (65 кг), Георгий Колиев (70 кг) и Денис Хроменков (97 кг). Бронзовые медали достались Андрею Бекреневу (61 кг) и Андрею Карпачу (74 кг), передает БелТА.

Участие в состязаниях приняли около 200 атлетов. Турнир посвящен памяти олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе в весовой категории до 82 кг, француза Жана Анри Деглана, который являлся победителем Олимпиады 1924 года в Париже. В Ницце спортсмен возглавлял знаменитый борцовский клуб Lutte Club Nice.