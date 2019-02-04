Возбуждено дело о банкротстве бобруйской «Беларусьрезинотехники» 4.02.2019, 18:57

Судьбу предприятия сейчас решает Экономический суд Могилевской области.

В октябре минувшего года бобруйское ОАО «Беларусьрезинотехника» обратилось в Экономический суд с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве). Ситуация на предприятии сложилась настолько сложная, что без антикризисного управляющего выправить ее уже не представлялось возможным… И вот на днях было возбуждено производство по делу. В отношении предприятия, находящегося «в долгах, как в шелках», введен защитный период. Он продлится до 21-го марта текущего года, передает babruysk.by.

«Беларусьрезинотехника» в последние годы часто работало с неполной рабочей занятостью, с задержками заработной платы, пережило смену руководителя.

На предприятии на данный момент работает 873 человека. На первого октября минувшего года его обязательства составляли свыше 17 миллионов рублей, что составляет более 64% стоимости активов предприятия. Собственные оборотные средства отсутствуют, а чистый убыток за девять месяцев минувшего года составил свыше двух миллионов рублей.