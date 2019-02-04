Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы
- 4.02.2019, 19:08
ЕС из-за Италии не смог официально признать лидера оппозиции Венесуэлы президентом.
Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании лидера оппозиции Хуана Гуаидо легитимным президентом Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, а также издание Mexico News со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Италии Мантлио ди Стефана.
Вице-президент страны Луиджи ди Майо, указал, что Рим хочет избежать войны в латиноамериканской республике из-за политического кризиса, который обострился там на фоне массовых протестов, передает РБК.
Президент Италии Серджо Маттарелла ранее в понедельник, 4 февраля, заявил, что его страна должна занять однозначную позицию по событиям в Венесуэле, последовав примеру партнеров по ЕС.
«Не может быть неопределенности в выборе между стремлением народа к демократии с одной стороны и насилием и страданием — с другой», — отметил он (цитата по агентству ANSA).
Таким образом, Италия стала первой из 28 стран Евросоюза, которая отклонила признание Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Лидер оппозиции и глава парламента латиноамериканской республики провозгласил себя временным главой государства вместо Николаса Мадуро 23 января на многотысячном митинге в Каракасе.
Гуаидо уже признали США, Канада и большая часть стран Латинской Америки. В понедельник к сторонникам Гуаидо примкнули следующие страны:
Великобритания;
Франция;
Германия;
Австралия;
Нидерланды;
Испания;
Швеция;
Дания;
Финляндия;
Латвия и Литва;
Украина.