Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы 4.02.2019, 19:08

ЕС из-за Италии не смог официально признать лидера оппозиции Венесуэлы президентом.

Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании лидера оппозиции Хуана Гуаидо легитимным президентом Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, а также издание Mexico News со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Италии Мантлио ди Стефана.

Вице-президент страны Луиджи ди Майо, указал, что Рим хочет избежать войны в латиноамериканской республике из-за политического кризиса, который обострился там на фоне массовых протестов, передает РБК.

Президент Италии Серджо Маттарелла ранее в понедельник, 4 февраля, заявил, что его страна должна занять однозначную позицию по событиям в Венесуэле, последовав примеру партнеров по ЕС.

«Не может быть неопределенности в выборе между стремлением народа к демократии с одной стороны и насилием и страданием — с другой», — отметил он (цитата по агентству ANSA).

Таким образом, Италия стала первой из 28 стран Евросоюза, которая отклонила признание Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Лидер оппозиции и глава парламента латиноамериканской республики провозгласил себя временным главой государства вместо Николаса Мадуро 23 января на многотысячном митинге в Каракасе.

Гуаидо уже признали США, Канада и большая часть стран Латинской Америки. В понедельник к сторонникам Гуаидо примкнули следующие страны:

Великобритания;

Франция;

Германия;

Австралия;

Нидерланды;

Испания;

Швеция;

Дания;

Финляндия;

Латвия и Литва;

Украина.