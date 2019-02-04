Лукашенко сделал кадровые перестановки в судах Беларуси 4.02.2019, 19:10

Новые председатели появились у Минского городского и Минского областного судов.

Соответствующее решение принял диктатор Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в его пресс-службе.

Указ, которым в некоторых судах республики были произведены кадровые перестановки, белорусский диктатор подписал в понедельник 4 февраля.

Председателем Минского городского суда назначен Павел Коршунович. Судьей и председателем Минского областного суда назначен Эдуард Касперович.

Новый глава Миноблсуда до последнего времени занимал должность первого зампредседателя и областного суда в Бресте.

По информации пресс-службы, документом назначены также судьи и председатели в различных регионах республики. Полный список новых судей можно будет увидеть, когда указ официально опубликуют.