В Шереметьево в чемодане россиянина обнаружили 2,5 кг кокаина 4.02.2019, 19:32

Россиянин прибыл из Латинской Америки.

Таможенники в аэропорту Шереметьево изъяли из чемодана прибывшего из Латинской Америки россиянина более 2,5 кг кокаина, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС), передает РБК.

«Наркотик белого цвета был расфасован в семь брикетов в полимерной упаковке, скрытых в стенках чемодана пассажира», — уточняется в сообщении.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических и психотропных веществ).

Ранее власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков — на борту судна под флагом Панамы, где находились россияне, было обнаружено 9,5 т кокаина. Они содержатся в местной тюрьме, официальные обвинения им пока не предъявили. В российской дипмиссии сообщали, что к ним обеспечен полный консульский доступ.