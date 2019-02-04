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Беларусь проведет выездной матч квалификации ЧЕ-2020 с Германией в Менхенгладбахе

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  • 4.02.2019, 19:41
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фото с сайта wikimapia.org

Определены места проведения осенних выездных матчей сборной Беларуси в рамках квалификации чемпионата Европы-2020.

6 сентября против команды Эстонии наша сборная сыграет в Таллине на стадионе "Ле Кок Арена", который вмещает 15 000 зрителей. 16 ноября матч с Германией пройдет в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк", вмещающем 54 067 зрителей.

Как сообщалось ранее, мартовские выездные игры против команд Голландии и Северной Ирландии пройдут в Роттердаме и Белфасте соответственно.

Информация о билетах для белорусских болельщиков появится позднее, сообщает пресс-служба БФФ.


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