Беларусь проведет выездной матч квалификации ЧЕ-2020 с Германией в Менхенгладбахе 1 4.02.2019, 19:41

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фото с сайта wikimapia.org

Определены места проведения осенних выездных матчей сборной Беларуси в рамках квалификации чемпионата Европы-2020.

6 сентября против команды Эстонии наша сборная сыграет в Таллине на стадионе "Ле Кок Арена", который вмещает 15 000 зрителей. 16 ноября матч с Германией пройдет в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк", вмещающем 54 067 зрителей.

Как сообщалось ранее, мартовские выездные игры против команд Голландии и Северной Ирландии пройдут в Роттердаме и Белфасте соответственно.

Информация о билетах для белорусских болельщиков появится позднее, сообщает пресс-служба БФФ.