Что там обещал «великий Путин»? Рай? 8 Саша Сотник, sotnik-tv.com

4.02.2019, 20:11

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Саша Сотник

А вы ему и поверили? А зря.

Нет, все же не Каракас, россияне. Ад идет к вам. Он уже облизывает каждого из вас жарким языком пламени. Вы так долго прятались в подвальном помещении захваченной безумцами психиатрической клиники, что теперь, когда буйными психами выломаны все двери, вам придется выйти в коридорчик, все равно придется. И, неслышно ступая на цыпочках, идти вдоль стеночки, уворачиваясь от ударов шприцами и наточенными скальпелями.

В Самаре мужчина заступился за бродячих собак и получил несколько пулевых и ножевых ранений. «А вдруг собаки – бешеные? Вдруг они покусают нас, скрепных?» - вопят умалишенные, не думая о том, что в нормальной стране бродячих животных просто нет. В нормальной стране их не вышвыривают на улицу, там существуют приюты, в которых созданы все условия для жизни как двуногих – так и четвероногих. А еще в нормальных странах убийцы не принимают законов на языках, которыми не владеют. Сенатор Рауф Арашуков был задержан прямо на заседании Совета Федерации. Ему вменяют в вину создание организованной преступной группировки и причастность, как минимум, к двум убийствам. То есть, уголовник и убийца нажимал на кнопочки, принимал законы, а потом, после ареста, потребовал переводчика, мотивируя это незнанием русского языка. Сенатор, за неуважение к которому по новому закончику другого сенатора – Андрея Клишаса – можно будет «напороться» на внушительный штраф или даже 15 суток ареста. «Мы вас тут немного поубиваем, а вы не вздумайте нас не уважать, а то больно будет». Прямая угроза от фашистских оккупантов: «Рюсский Фаньюшка! Мой Рекс будет делать «ав-ав», мой «шмайссер» немножко стрельят по тебе «пуф-пуф», если ты не отдать герр официр курки-млеко-яйки!..»

И какая разница: конфликтовал Арашуков с Кадыровым или целовался с ним взасос? Эту верхнюю палату психбольных надо полностью изолировать от прямоходящих хотя бы по причине высокой степени криминализации. Из членов верхней палаты 12 человек уже осуждены, причем, один – за убийство, еще один задержан по обвинению в убийствах, трое находятся в розыске. В процентном отношении к общему количеству сенаторов получается, что 9% из всего состава Совфеда – официальные уголовники.

Россия спускается в ад. В больнице умерла дочь члена совета движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко, которую обвиняют по первому в стране уголовному делу о нежелательных организациях. У 17-ти летней девушки произошла остановка сердца. За день до этого она попала в реанимацию с обструктивным бронхитом. Сначала Анастасия Шевченко не могла посетить дочь, поскольку находилась под домашним арестом, но позже получила разрешение от следователя поехать в больницу и остаться там до 18:00 1 февраля. Однако врачи не разрешили матери даже войти в палату.У самой Шевченко 30 января состоялся допрос, на котором ей предъявили обвинение в «преступном умысле». На митинге в ноябре прошлого года она, видите ли, «демонстрировала символику» с акции «Надоел», основной целью которой, как отмечается в постановлении, была «дискредитация органов исполнительной власти». Вероятно, символика, демонстрируемая Анастасией Шевченко, дискредитирует Кремль больше, нежели смерть её 17-летней дочери. Или меньше? А, может, Шевченко еще вменят в вину и эту смерть, как «преступный умысел для дискредитации органов власти»?

Система слетела с катушек давно, но в последние недели она показывает не только невменяемость, но и запредельную жестокость. Демонстративную, публичную, на весь мир. Словно, предчувствуя свой неизбежный конец, жаждет ужаснуть всех своей бесчеловечностью. «Люди – наша новая нефть. Так давайте отожмем их, выработаем, как нефтяную скважину. По-нашему, по-варварски!..»

Врачам скорой помощи Москвы дали неофициальное распоряжение о сокращении процента госпитализаций. Распоряжение появилось на нескольких московских подстанциях скорой помощи еще в конце декабря 2018 года. Распоряжение было озвучено на совещаниях заведующих и региональных заместителей главного врача. Ежедневно замам приходит рассылка статистики, и они должны отчитываться за увеличение процента по каждому случаю на каждой подстанции. Никакие оправдания и обоснования не принимаются. Доходило до угроз и оскорблений. Формулировка простая: «Сокращайте, как хотите». Теперь, когда эти факты просочились в прессу, главврач Станций скорой помощи Плавунов дал опровержение, и негласно запустил серию проверок в отместку за то, что внутриведомственная информация была предана гласности. Уклонение от госпитализации больных – это одна из форм убийства.

Россияне, война пришла к вам под покровом шепотка о том, что «мы просто бомбим в Сирии, нас нет на Донбассе, и вообще – лишь бы не было войны». А вот она, получайте. С вами незримо воюют полчища клишасов и арашуковых, кадыровых и плавуновых, сечиных и путиных. Больших и маленьких, местных и федеральных, в костюмчиках и белых халатах, в бронежилетах и без таковых. А вы, убегая от прямых вопросов, все ждете, когда по радио вострубит какой-нибудь официальный Левитан: «Сегодня без объявления войны со стороны Кремля вышла в сторону населения ударно-оккупационная группа фашистских захватчиков…»

Не будет такого объявления по радио. И по телевидению не будет. Путинская братва уже провела основную зачистку ваших мозгов и кошельков, уже прошлась напалмом по вашей совести и вытряхнула из вас всю душу. И вы – порабощенные и перепуганные, скользите вдоль изрешеченной стеночки, неистово шепча: «Только не меня, только не сейчас, давайте не сегодня…»

О, забитые и откормленные москвичи, которых вечно ничто «не коснется», которые «вне политики»! О, кормящие добытчики, ползающие вдоль незримой линии фронта между Совестью и Страхом. Вас уже предупредили о неминуемых перебоях с поставками продуктов из-за ужесточения правил движения грузовиков по столице? Разумеется, это – тревожный сигнал для желудков пещерных обитателей: кто-то подспудно давит на режим. Если реальная сила захочет обрушить фашистский «стабилиздец» - достаточно просто «не завезти еду» в столицу – и рукотворный хаос обеспечен. Но, выпустив этого джина из бутылки, его будет невозможно загнать обратно.

Что там вам обещал «великий Путин»? Рай? А вы ему и поверили? А зря. Все, что он изрыгает из своей пасти – должно трактовать с точностью до наоборот. Поэтому он не солгал. Он пообещал вам Ад. Туда и отправляйтесь.

Саша Сотник, sotnik-tv.com.