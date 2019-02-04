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Суд постановил освободить часть помещения БНФ на Чернышевского

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  • 4.02.2019, 20:20
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Фото: svaboda.org

В партии связывают эту ситуацию с политическим давлением накануне «выборов».

Государственное предприятие выиграло суд у Минской областной организации Общественного объединения БНФ «Адраджэнне». Экономический суд Минска удовлетворил иск коммунальщиков, которые хотели расторгнуть договор аренды, и постановил выселить бэнээфовцев из зала офиса БНФ, сообщает сайт партии.

Ранее экономический суд отказал в удовлетворении таких же исков против Минской городской и Минской областной организации Партии БНФ, а также всей Партии БНФ. Партия успела оплатить долги по аренде до суда.

Минская областная организация ОО БНФ «Адраджэнне» занимает сейчас половину главного зала центрального офиса. Расторжение договора аренды приведет к тому, что в офисе БНФ не смогут проходить концерты и выставки — обычно их проводили как раз в самом большом зале офиса.

В партии связывают всю эту ситуацию с политическим давлением накануне «выборов».

Руководство ОО БНФ «Адраджэнне» планирует обжаловать постановление суда после получения мотивационной части решения.


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