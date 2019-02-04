На полях в Англии появились загадочные снежные рулоны 2 4.02.2019, 20:34

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Фото: BRIAN BAYLISS

В Англии было отмечено редкое метеорологическое явление: катящиеся по полям снежные рулоны.

Это большие снежные комья, которые образуются при определенных погодных условиях благодаря силе ветра и гравитации, пишет ВВС.

Брайан Бэйлисс, живущий в графстве Уилтшир, обнаружил странные снежные роллы на собственном поле.

Брайан Бэйлисс обнаружил снежный феномен в субботу утром, но уже к вечеру они развалились

Фото: BRIAN BAYLISS

По его словам сначала он подумал, что эти причудливые конструкции слепили какие-то шутники, но потом заметил, что на снегу не было никаких следов.

Подобные рулоны снега возникают, когда снег покрывает лед, но не прилипает к нему. При этом снег должен быть пушистым и рыхлым, а температура воздуха - чуть выше нуля.

Ветер должен быть достаточно сильным, чтобы перемещать снег, но не слишком сильным, чтобы эти рулоны не разрушались.

На поле было замечено шесть снежных рулонов

Фото: BRIAN BAYLISS

Сам Бэйлисс, который служит лесничим, говорит, что за всю свою жизнь - а ему 51 год - никогда не видел ничего подобного.

Центр снежных рулонов обычно полый. "Я мог смотреть через них насквозь, и это просто не укладывалось у меня в голове", - говорит Брайан Бэйлисс.

Он сфотографировал эти снежные рулоны на рассвете в субботу.

Фото: BRIAN BAYLISS

Метеоролог Иэн Фергюссон говорит, что погодные условия, необходимые для возникновения снежных рулонов, возникают чрезвычайно редко.

По его словам, при удачном совпадении погодных условий снежные рулоны появляются, в основном, на пологих холмах или озерах.

Фото: BRIAN BAYLISS

В начале января подобный же феномен был обнаружен на поле для гольфа в исландском городе Храпнфйордур, неподалеку от Рейкъявика.