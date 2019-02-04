Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
- 4.02.2019, 20:54
Стороны сосредоточились на проблеме свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей.
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в понедельник встретилась с депутатом немецкого Бундестага Мануэлем Заррацином. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.
Стороны сосредоточились на проблеме свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей, которое блокируется Россией.
"Действия России по блокированию свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей являются неприемлемыми, нарушают международное право и направлены на дестабилизацию в регионе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе встречи стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности. В связи с этим акцентировалось на политическом характере проекта "Северный поток-2".
Напомним, плавучая база Werra, которая входит в состав военно-морских сил Германии, в феврале посетит два черноморских порта в Болгарии.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу наращивания военного потенциала России в Черноморском регионе.