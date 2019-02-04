Белый дом: В торговых переговорах с Китаем еще много работы впереди 4.02.2019, 21:04

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Президент США по-прежнему надеется достичь договоренности с Китаем к установленному сроку.

Советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт. заявил в понедельник, что пока неясно, насколько удалось продвинуться в торговых переговорах с Китаем, однако президент Дональд Трамп по-прежнему надеется достичь договоренности к намеченному крайнему сроку, который наступит 1 марта, передает «Голос Америки».

«Мы не можем точно сказать, насколько удалось достичь прогресса на прошлой неделе и какого прогресса можно ожидать, когда министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер отправятся в Китай», – сказал Хэссет, возглавляющий экономический совет при президенте США, в интервью CNBC.

По словам Хэссета, он сохраняет оптимистичный настрой и доволен тем, как идут переговоры, однако «предстоит еще много работы».

На прошлой неделе другой высокопоставленный представитель Белого дома отметил «позитивный настрой» после очередного раунда торговых переговоров в Вашингтоне.

Трамп подчеркнул, что окончательная договоренность не будет достигнута, пока он не встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие недели.