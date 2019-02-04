ЕС ввел дополнительные санкции против Ирана 4.02.2019, 21:31

Санкции введены в отношении иранской компании и двух граждан Ирана.

Европейский Союз (ЕС) ввел санкции в отношении двух граждан Ирана и одной иранской компании. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет глубоко обеспокоен враждебной деятельностью, осуществляемой Ираном на территории нескольких государств-членов. В связи с этим Совет ЕС постановил включить в список два физических лица и одно юридическое лицо", - отмечается в документе.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа призывала Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.