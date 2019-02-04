Букмекеры назвали главных претендентов на победу в чемпионате Беларуси-2019 4.02.2019, 21:36

Минское «Динамо» оказалось вне тройки.

Очередной, 29-й по счету, чемпионат страны по футболу, как утвердил Исполком БФФ, стартует 29 марта, а завершится 1 декабря.

В новом сезоне за победу, как и прежде, будут бороться 16 команд, а главным фаворитом этой гонки вновь является борисовский БАТЭ, передает pressball.by.

Именно такого мнения придерживаются букмекеры из компании "Maxline".

Котировки на золото, согласно ее линии, следующие:

— БАТЭ — 2,05;

— "Динамо" Бр — 2,75;

— "Шахтер" — 4,5;

— "Динамо" Мн — 6;

— "Витебск" — 12;

— "Торпедо"-БелАЗ — 20.