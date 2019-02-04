Букмекеры назвали главных претендентов на победу в чемпионате Беларуси-2019
- 4.02.2019, 21:36
Минское «Динамо» оказалось вне тройки.
Очередной, 29-й по счету, чемпионат страны по футболу, как утвердил Исполком БФФ, стартует 29 марта, а завершится 1 декабря.
В новом сезоне за победу, как и прежде, будут бороться 16 команд, а главным фаворитом этой гонки вновь является борисовский БАТЭ, передает pressball.by.
Именно такого мнения придерживаются букмекеры из компании "Maxline".
Котировки на золото, согласно ее линии, следующие:
— БАТЭ — 2,05;
— "Динамо" Бр — 2,75;
— "Шахтер" — 4,5;
— "Динамо" Мн — 6;
— "Витебск" — 12;
— "Торпедо"-БелАЗ — 20.