Президент Европарламента призвал Италию признать Гуаидо президентом Венесуэлы 2 4.02.2019, 21:48

Антонио Таяни

Фото: YVES HERMAN / REUTERS

Антонио Таяни призвал правительство Италии немедленно принять решение «остаться на правильной стороне».

Президент Европейского парламента и заместитель главы итальянской политической партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни в понедельник призвал правительство Италии немедленно принять решение "остаться на правильной стороне" и признать спикера Национального собрания южноамериканской страны Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, передает zn.ua.

"Европейские демократии встают на сторону венесуэльского народа, признавая Хуана Гуайдо. Италия должна немедленно принять решение остаться на правильной стороне истории", - заявил Таяни в эфире Первого итальянского радио, трансляция которого велась через Facebook президента Европарламенте.

Перед этим он также поблагодарил все страны ЕС, которые признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

"Я прошу все другие государства-члены поступить так же", - подчеркнул Таяни.

Отметим, что единственной страной ЕС, которая не признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы, является Италия.