«Тунеядский» декрет начал давать первые сбои 4.02.2019, 21:57

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Леонид Судаленко - о «тунеядских» жировках.

В марте «тунеядцам» придут первые жировки по полному тарифу. Людям дали месяц, чтобы доказать властям, что у них есть работа или они попали в трудную жизненную ситуацию.

Ранее планировалось ввести жировки с полной оплатой «не занятым в экономике» лицам с февраля.

«В политической составляющей третьего декрета и желания власти контролировать всех «не занятых» никто не сомневается. А вот как быть на практике? — рассуждает правозащитник Леонид Судаленко на сайте «Гомельская вясна». — Как разделить потребляемую горячую воду по счетчику между «занятым», например, плательщиком ЖКУ и «не занятым» членом его семьи? Чиновники насчитали полмиллиона «не занятых в экономике» или каждого 10-го трудоспособного белоруса. А вот сколько из них являются плательщиками, а сколько членами их семей нам не сказали!

Например, на подогрев воды по квартире 48 кв. м было потрачено 0,6 Гкал. В нем зарегистрированы три гражданина. Плательщик не занят в экономике, остальные заняты. Сумма делится на три, начисление платы будет производиться за 0,4 Гкал по субсидируемому тарифу, за 0,2 — по экономически обоснованному. А как быть, когда наоборот — плательщик «занят», а остальные два члена семьи «не занятые?»