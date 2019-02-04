Мадуро пытается вывезти $1,2 млрд из Венесуэлы в Уругвай 4.02.2019, 22:03

Николас Мадуро

Об этом заявил оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро пытается вывезти $1,2 млрд из Венесуэлы в Уругвай.

Об этом сообщает AFP, ссылаясь на заявлением лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Напомним, что инвестиционная компания Noor Capital из ОАЭ заявила, что приобрела у Центрального банка Венесуэлы около трех тонн золота.

Ранее Reuters со ссылкой на информированный источник сообщил, что власти Венесуэлы планируют вывезти из хранилищ Центробанка и продать в ОАЭ 15 тонн золота.

#BREAKING Venezuelan leader Nicolas Maduro is trying to move $1.2 billion out of the country to Uruguay, his rival Juan Guaido alleges pic.twitter.com/Cm4DLALnqY — AFP news agency (@AFP) 4 февраля 2019 г.

Российская «Новая газета» сообщила, что в январе в охваченную протестами Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, который доставил в Каракас валюту, полученную после продажи венесуэльских золотых запасов.

По данным издания, самолет вывозил из России венесуэльское золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.

Источники газеты сообщили, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.