Мадуро пытается вывезти $1,2 млрд из Венесуэлы в Уругвай
- 4.02.2019, 22:03
Об этом заявил оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо.
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро пытается вывезти $1,2 млрд из Венесуэлы в Уругвай.
Об этом сообщает AFP, ссылаясь на заявлением лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Напомним, что инвестиционная компания Noor Capital из ОАЭ заявила, что приобрела у Центрального банка Венесуэлы около трех тонн золота.
Ранее Reuters со ссылкой на информированный источник сообщил, что власти Венесуэлы планируют вывезти из хранилищ Центробанка и продать в ОАЭ 15 тонн золота.
#BREAKING Venezuelan leader Nicolas Maduro is trying to move $1.2 billion out of the country to Uruguay, his rival Juan Guaido alleges pic.twitter.com/Cm4DLALnqY— AFP news agency (@AFP) 4 февраля 2019 г.
Российская «Новая газета» сообщила, что в январе в охваченную протестами Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, который доставил в Каракас валюту, полученную после продажи венесуэльских золотых запасов.
По данным издания, самолет вывозил из России венесуэльское золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.
Источники газеты сообщили, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.