ЕС отказался возвращаться к переговорам по Brexit 4.02.2019, 22:18

ЕС готов работать над альтернативными решениями только во время переходного периода.

Главный переговорщик ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз не вернется к обсуждению условий сделки по Brexit. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Twitter Барнье.

"Мы придерживаемся единого мнения, что вопрос о сделке по выходу Британии из ЕС не может быть снова открыт. Страховочный план - единственное рабочее решение по ирландской границе на сегодняшний день. ЕС готов работать над альтернативными решениями во время переходного периода", - написал он.

Также канцлер Германии Ангела Меркель не поддерживает инициативы пересмотра соглашения по Brexit. "Пересмотр соглашения между Брюсселем и Лондоном не значится в повестке дня", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

Ранее сообщалось, что у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй есть новые идеи и поддержка британских парламентариев для возобновления переговоров с ЕС по Brexit.