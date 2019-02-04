Минское «Динамо» в домашнем матче уступило ЦСКА 2 4.02.2019, 22:27

Минчане пропустили три безответные шайбы.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" на своей площадке пропустило от ЦСКА три безответные шайбы — 0:3, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — ЦСКА — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, С.Костицын — Терещенко (К) — Когалев; Знахаренко — Блум (А), Пулккинен — Хауден — Дроздов; Евенко — Уиркош, Парфеевец — Ковыршин — Литвинов; Китаров (А) — Волков — Бокун.

ЦСКА: Сорокин (Юханссон); Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Калинин; Блажиевский — Марченко, Слепышев — Попов (К) — Шалунов; Романов — Науменков, Скотт — Карнаухов — Телегин; Мамин — Окулов — Толчинский; Чмыхов, Ртищев.

ШАЙБЫ: 0:1 — Окулов (Слепышев, Блажиевский, 30.01 — бол.). 0:2 — Хансен (Карнаухов, 32.42 — мен.). 0:3 — Шалунов (Попов, Романов, 57.09).