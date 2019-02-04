«Самопомич» и «Демальянс» договорились о поддержке самого рейтингового демкандидата в президенты Украины 4.02.2019, 22:44

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Фото: dem-alliance.org

Василий Гацько и Андрей Садовый подтвердили эту информацию.

Политические партии "Самопомич" и "Демократический альянс" приняли соглашения о союзе между партиями, предусматривающий поддержку единого кандидата от "проукраинских демократических неолигархических сил" на президентских выборах 2019. Соответствующий текст Соглашения о политическом союзе "Стратегия победы" есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, соглашение состоит из 9 пунктов, 7 из которых были согласованы еще в октябре 2018 года.

Согласно документу, "Самопомич" и "Демальянс" "совместно и по отдельности будут осуществлять все возможные действия для реализации стратегии поддержки Андрея Садового в качестве единого кандидата в президенты от проукраинских неолигархических демократических сил (включая партии "Самопомич", "Демальянс", "Гражданскую позицию", политическую инициативу Святослава Вакарчука, в случае его баллотирования на должность президента) в срок не позднее 28 февраля 2019 и в порядке, определенном в п.5".

Также сообщается, что "стороны обязуются поддерживать единого кандидата, исходя из высокого рейтинга поддержки, который будет определен путем репрезентативного социологического опроса избирателей из числа кандидатов от указанных в п.4 политических сил, если другой способ определения единого кандидата, который будет иметь наилучшие шансы выхода во второй тур президентских выборов, не будет согласован этими политсилами до 28 февраля 2019 года".

"Социологическое исследование будет осуществляться совместно (по единой методологии и с согласованием единых результатов) Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, КМИС, социологическим агентством "Фама" и Социологической группой "Рейтинг", - говорится в документе.

Сопредседатель партии "Демальянс" Василий Гацько заявил, что имеющийся в распоряжении издания документ взят из проекта решения, которое политсовет "Демальянса" одобрил в октябре прошлого года.

Подчеркну, что на этот счет есть свежие решения, в частности, принятые съездом партии 3 февраля. В них говорится о поддержке Андрея Садового, и о призывах к неолигархическим политическим силам определить безотлагательно единого кандидата и сформировать единую политическую команду для участия в парламентских выборах. Такое предложение "Демальянс" адресовал, в первую очередь, к "Самопомочи", "Гражданской позиции", "Силе людей", Святославу Вакарчуку", - сказал Гацько.

Кандидат в президенты от "Самопомочи" и "Демальянса", мэр Львова Андрей Садовый заявил, что единым кандидатом должен стать политик с самым высоким уровнем доверия.

"Соглашение есть, мы его подписали, оно публичное. У кого самый высокий уровень доверия, того и надо поддерживать. Мы с "Демальянсом" уверены, что таким кандидатом будет Садовый. Мы будем делать все возможное, чтобы была победа на президентских выборах. Также мы начали большой процесс, чтобы иметь общую позицию, команду и, может быть, даже партию на парламентских выборах. Я по этому поводу говорил с Анатолием Гриценко, с Солонтаем (один из лидеров партии "Сила людей", - ред.) и с Вакарчуком. Это очень сложный процесс, он требует массу времени для лучшего выяснения позиций", - сказал изданию Садовый.

На прямой вопрос о том, готов ли он снять свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко, если у последнего по состоянию на конец февраля будет более высокий рейтинг, Садовый ответил: "Мы не говорим об устранении кого-то из выборов, мы говорим про общий поход и общую победу. Наивысшим индикатором результата является уровень доверия. Если вы посмотрите на баланс доверия/недоверия политиков, то у Садового он чрезвычайно высокий. Очень важно в ситуации февраля сконцентрировать внимание на максимальном результате, но моя задача - работать на объединение всего политикума".