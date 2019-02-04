Ученые NASA высадились на остров, который появился всего четыре года назад 4.02.2019, 22:51

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Фото:Dan Slayback/NASA GSFC

Исследователи посетили остров , который образовался из-за извержения вулкана в южной части Тихого океана.

В 2015 году из-за извержения вулкана возле побережья Тонга в южной части Тихого океана образовался остров, который неофициально назвали Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. Теперь остров посетили ученые NASA, пишет space.com.

Дэн Слэйбэк наблюдал за возникновением острова, а затем решил посетить его вместе с группой других исследователей — это получилось сделать в октябре прошлого года.

Дэн отметил, что обычно подобные острова существуют не больше нескольких месяцев со дня своего появления. Но, скорее всего, Hunga Tonga-Hunga Ha’apai сможет просуществовать от шести до тридцати лет. Кроме того, Hunga Tonga-Hunga Ha’apai — один из трех известных вулканических островов за последние 150 лет, которые «прожили» более трех месяцев.

Фото:Dan Slayback/NASA GSFC

По прибытии на остров специалисты поняли, что он несколько отличается от того, что они ожидали увидеть, основываясь на спутниковых снимках. Информация, собранная на острове, должна помочь улучшить модель, которая используется для оценивания высот на основе кадров со спутников.

Еще одна причина заинтересованности в изучении острова — возможность получить представление о том, как выглядел Марс, когда его океаны испарились, а вулканы перестали действовать.