РФ осталась без иностранных инвестиций и сдает нефтедоллары в Китай 1 4.02.2019, 23:13

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Печальные для РФ итоги 2018 года - в графиках от Nordea Bank.

Уходящий 2018 год принес российской экономике целую серию рекордов и антирекордов, отмечает в обзоре главный экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова.

На фоне введения нового раунда санкций США и неугасающего конфликта с Западом приток прямых иностранных инвестиций - то есть вложений не в финансовые активы, а в реальный сектор российской экономики - рухнул до исторического минимума.

По итогам года он составил лишь 1,9 млрд долларов, что в 14 раз ниже показателя 2017 года и в 30 меньше, чем в 2013 году. При этом во втором полугодии, по данным ЦБ, инвесторы и вовсе забирали деньги - 5,3 млрд долларов в третьем квартале и 0,9 млрд долларов - в четвертом, пишет finanz.ru.

Ситуация на нефтяном рынке тем временем оказалась настоящим «подарком»: средняя цена продажи за рубеж российского сорта Urals подскочила на 16 долларов. Осенью нефтяные котировки превышали 80 долларов за баррель впервые с 2014 года.

В результате российская экономика получила рекордный в своей истории профицит платежного баланса: чистый приток иностранной валюты по текущему счету составил 114,7 млрд долларов, или 7% ВВП.

Более половины этой суммы - 67,5 млрд долларов - ушло из страны в виде вывоза капитала частным сектором.

Распорядиться оставшимися доходами российские финансовые власти решили весьма нетривиально. С января по сентябрь ЦБ скупал поступающую на рынок иностранную валюту в рамках механизма бюджетного правила и изъял из оборота около 35 млрд долларов.

Практически ту же сумму и за тот же период (33 млрд долларов) ЦБ конвертировал в китайские юани, увеличив их долю в резервах до беспрецедентных 15%. Так нефтедолларовые доходы оказались вложены в экономику КНР.

Эти инвестиции, напомним, обернулись для центробанка убытками: с конца июня на фоне торговой войны Пекина с США курс юаня начал стремительно снижаться, а к концу года потерял 7,5% стоимости. В общей сложности на игре в «китайскую рулетку» ЦБ лишился 5 млрд долларов из ЗВР.

С потерями завершили год и российские потребители. Их реальные располагаемые доходы упали пятый год подряд, чего статистика не фиксировала ни разу даже в начале 1990-х. За год люди обеднели на 0,2%, годом ранее - на 1,2%, в 2016 году - на 5,8%, в 2015-м - на 3,2%, а в 2014-м - на 0,7%.

Из карманов населения и со счетов бизнеса рубли утекли в федеральный бюджет. По итогам 2018 года его профицит оказался рекордным за 10 лет. Нефтегазовые доходы взлетели в 1,5 раза (с 5,972 до 9,018 трлн рублей), из несырьевого сектора удалось выжать на 14% больше. Госрасходы при этом увеличились всего на 1,7%, а по социальным статьям были урезаны на 8,2%, или 434 млрд рублей.

Из собранных денег, по данным Минфина, 53% было потрачено на содержание чиновников, армию, полицию и скупку валюты.