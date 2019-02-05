Исландия признала Гуайдо президентом Венесуэлы 1 5.02.2019, 8:04

ХУАН ГУАЙДО

ФОТО: REUTERS

Мадуро призвали провести честные выборы и уважать мнение народа.

Министр иностранных дел Исландии Тор Гудлаугур заявил, что его страна признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, сообщает nv.ua.

"Исландия признает Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Теперь необходимо провести честные выборы и уважать выбор людей", - заявил Гудлаугур.

Iceland supports @jguaido as the Interim President of Venezuela. Free and fair elections should now be called and the will of the people respected. — Guðlaugur Þór (@GudlaugurThor) 4 февраля 2019 г.

Напомним, что Венесуэлу охватил политический кризис из-за противостояния между режимом Николаса Мадуро и лидером оппозиции, исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо, которого поддерживают демократические страны во главе с США.

Политический кризис усугубил и так шаткую экономическую ситуацию в стране. С 2013 года, когда Мадуро пришел к власти, Венесуэлу охватил экономический кризис, голод и гиперинфляция. Из страны уехали почти три миллиона человек.