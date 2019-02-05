закрыть
5 февраля 2019, вторник, 10:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Исландия признала Гуайдо президентом Венесуэлы

1
  • 5.02.2019, 8:04
ХУАН ГУАЙДО
ФОТО: REUTERS

Мадуро призвали провести честные выборы и уважать мнение народа.

Министр иностранных дел Исландии Тор Гудлаугур заявил, что его страна признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, сообщает nv.ua.

"Исландия признает Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Теперь необходимо провести честные выборы и уважать выбор людей", - заявил Гудлаугур.

Напомним, что Венесуэлу охватил политический кризис из-за противостояния между режимом Николаса Мадуро и лидером оппозиции, исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо, которого поддерживают демократические страны во главе с США.

Политический кризис усугубил и так шаткую экономическую ситуацию в стране. С 2013 года, когда Мадуро пришел к власти, Венесуэлу охватил экономический кризис, голод и гиперинфляция. Из страны уехали почти три миллиона человек.


популярное за неделю

Мнение

Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников