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Возвращение Калиновского

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  • Анатолий Михновец, «Белсат»
  • 5.02.2019, 8:15
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Почему власти так боятся национального героя?

Пишут: Кастусь – наш Герой. Но погрязший в ежедневной рутине государственный аппарат пока инертен.

Не отгремели торжества по случаю дня рождения Кастуся Калиновского. 2 февраля представители властей не выступили на торжествах, организованных по всей Беларуси. Школьники Гродненской области целыми классами не возлагали цветы к памятнику Кастуся в городе Свислочь, а в Минске не сделали того же при памятной доске Героя на улице Калиновского. Власти Гродно ускоренными темпами не доделывают памятник Кастусю Калиновскому, реализуя решение Гродненского горисполкома, принятое в октябре 1989 года. Ну, не успели.

К сожалению, всего, мной написанного, не произошло. Пока не произошло. И проблема не только в инертности и нежелании властей, но и в нас самих. Никто не запрещает представителям партий и движений возложить цветы и зажечь свечи возле памятной доски Кастуся Калиновского в Минске. Было бы хорошо, чтобы это сделали жители улицы, которая носит имя нашего Национального Героя. Даже не нужно никуда ехать: вышел из дома – и ты на месте. Уверен, что не будет за это преследования. Просто подойти и оставить цветы или свечку, отдать дань уважения.

Кто-то может вспомнить, что в местечке Свислочь за участие в Фестивале памяти повстанцев 1863-1864 гг. были репрессии. Да, к сожалению штрафовали, но только потому, что мы позволяем этому происходить. Это мы не присутствуем на Фестивале, который происходит каждый год в конце октября. Если бы там были тысячи, то не было бы никаких штрафов. Но приезжает только несколько десятков жителей города…

У нас организовывается не так много важных мероприятий. Стоит нам всем там быть – тогда это даст результат. Все изменится эволюционным путем. Никто не запрещает нам говорить по-белорусски и использовать бело-красно-белый флаг и герб Погоня. Давайте проявлять инициативу и не бояться.

4 февраля – день рождения Андрея Тадеуша Бонавентуры Костюшко. Помните, как появились ему памятники в Швейцарии и Беларуси? Несколько человек взялись за дело – и есть результат. Ребята нашли аргументы даже для власти, которая включилась в процесс и помогала.

Тадеуш Костюшко с триумфом вернулся в Беларусь, и сейчас, на мой взгляд, очередь за Кастусем Калиновским.

В Вильнюсе на горе Гедимина сейчас происходят раскопки. Уже обнаружены останки 20 повстанцев. Вероятно, там есть и останки Кастуся Калиновского.

Литовскими специалистами проводится идентификация найденных людей, и летом 2019 года планируется перезахоронение. Высшие лица Литвы и Польши отдадут дань уважения повстанцам. Белорусское государство пока явной заинтересованности не проявляет. Хочу обратиться ко всем мудрым и патриотическим представителям власти. Кастусь Калиновский – такой же сын нашего народа, как и Тадеуш Костюшко.

Дело возвращения Кастуся Калиновского в Беларусь можно решить совместными усилиями общественности и власти. Пока мы не знаем планов руководителей Беларуси. Но можем помочь им принять правильное решение.

Каждый, прочитав этот текст, может внести свой вклад в дело. Даже на обложке газеты «Республика» всегда были слова Кастуся Калиновского: «Не народ для правительства, а правительство к народу». За дело, друзья!

Анатолий Михновец, «Белсат»


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