Сенат США выступил за медленный вывод войск из Сирии и Афганистана 5.02.2019, 8:21

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В резолюции говорится о вакууме, который могут заполнить Иран и Россия.

Сенат конгресса США большинством голосов проголосовал за поправку, которая призывает не спешить с выводом американского контингента из Сирии и Афганистана, сообщает Reuters (перевод – РБК).

Резолюция сената идет в разрез с политикой администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что большинство в сенате после промежуточных выборов 2018 года осталось за республиканцами, от которых и баллотировался на президентский пост Трамп.

Сенаторы приняли резолюцию с соотношением в голосах 70 против 26.

Поправка признает прогресс в борьбе с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (деятельность обеих организаций в России строго запрещена) в Сирии и Афганистане, но предупреждает, что «стремительный уход» без эффективных усилий по обеспечению завоеваний может дестабилизировать регион и создать вакуум, который может быть заполнен Ираном или Россией.

Прежде чем вывести войска из этих стран, необходимо убедиться, что обе группировки действительно не способны на активные действия в течение длительного времени. Эта поправка является частью более широкого законопроекта «О безопасности на Ближнем Востоке», который, как ожидается, вскоре будет принят сенатом. Однако для того, чтобы стать законом, законопроект должен будет пройти через контролируемую демократами палату представителей, а те, как последовательные враги Трампа, вряд ли пропустят его без существенных поправок, отмечает агентство.

Трамп объявил о выводе войск из Сирии в декабре 2018 года. Решение вызвало двоякие отзывы, особенно в стане его политических противников. Те из его противников, которые много раз заявляли, что конфликт в Сирии не имеет военного решения и поддерживали политику предыдущего президента Барака Обамы на вывод войск из Ирака и Афганистана, стали критиковать Трампа и требовать оставить войска в Сирии.

3 февраля Трамп заявил, что американские военные смогут «быстро вернуться» в Афганистан или Сирию, если возникнет такая необходимость. «Мы вернемся, если нам придется. У нас есть очень быстрые самолеты, у нас есть очень хорошие грузовые самолеты», — заявил Трамп. По словам президента США, он рассматривает возможность сохранения в Афганистане небольшого контингента американских войск. В частности, по его словам, речь идет о разведке. «Я оставлю там разведчиков, и если увижу, что формируются новые очаги [терроризма], то что-нибудь сделаю с этим», — сказал он. При этом Трамп подчеркнул, что не будет тратить на содержание американских войск в этой стране «$51 млрд, как в прошлом году».