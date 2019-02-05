Минчанин: На каждой покупке в Польше экономил $100 1 5.02.2019, 8:29

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«Таежный союз» разоряет белорусов.

Когда Беларусь вступила в Таможенный союз с Россией, белорусы потеряли возможность пригнать недорогое авто из Европы, сообщает «Белсат».

С этого года – сэкономить на домашней технике. «Личный капитал» подсчитал, что мы потеряли, а что получили от тех союзов. И к чему готовиться сейчас.

С января во всех странах Евразийского союза уменьшились нормы ввоза товаров из-за рубежа. Но семья минчанина Алексея успела обновить технику на кухне. Ездили за покупками в Польшу, так как там техника дешевле. Алексей искал лучшие цены через интернет, заказывал модель – и только тогда ехал.

«На посудомойке я сэкономил около $ 100, если покупать ее у нас. Потом духовой шкаф также удалось около $ 100», – подсчитывает Алексей.

Сейчас максимальный вес покупок для ввоза сократился с 50-ти до 25-ти килограммов, а возможная цена вещей – с тысячи пятисот до пятисот евро. А кто бывает за границей часто, так вообще может привезти не более 20 килограммов на триста евро за раз.

В 2011 году из-за Таможенного союза белорусы потеряли возможность недорого пригнать из Европы подержанный автомобиль. За $ 6-8 тыс. с растаможиванием можно было заполучить «Volkswagen Polo» хэтчбек, не старше 10 лет. Теперь – тот же «Polo» того же возраста, но седан и российской сборки.

Технологические и ультрасовременные автомобили сейчас большинству недоступны. Разорился и модельный ряд на нашем рынке. Десятки марок и моделей, интересных белорусам, не завозятся, ведь крупные автоимпортеры в Таможенный союз руководствуются вкусами российских покупателей.

«Например, минивэны, автомобили с дизельными моторами, которые мы очень любим. Например, автомобили с кузовом универсал, их можно на пальцах одной руки пересчитать», – отмечает эксперт автомобильного рынка, технический директор компании «Идея Консалт» Дмитрий Перлин.

Россиян интересуют седаны или внедорожники. Поэтому автопроизводители предлагают их и белорусам. Однако есть и плюс. Ограничения могут поспособствовать развитию собственного производства доступных автомобилей. Как это было у корейцев, а теперь и у китайцев.

Стоимость автомобилей одного класса и комплектации, собранные в Японии и России, отличается на треть. Например, обновленный «Mitsubishi Outlander», собранный на заводе под российской Калугой, можно приобрести за 54 тысячи белорусских рублей. А японский «Subaru Forester» стоит под 70 тысяч.