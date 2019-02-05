Дожинки и МРТ 3 Виктор Горбачев

5.02.2019, 8:47

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ВИКТОР ГОРБАЧЕВ

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Беларусь - страна для жизни?

Я не ошибся кажется. Да-да, на дворе и за окном, 21 век. Век прогресса и взлета. Движения только вперед.

И есть такой район в этой стране и на картах. Крупский. Обычный. Как и многие другие в этой стране для жизни. Коих 118. Район, со своими взлетами, успехами, падениями. Плюсами и минусами. И чем дальше длится 21 век - тем больше в этом районе минусов. Мне так кажется.

Один из минусов - это МРТ. То есть, полное его отсутствие. Да-да. В этом районе этого аппарата нет. И не было. Вообще. Никогда! Ни в 20 - ни в 21 веке. Это такой аппарат, который необходим для исследования внутренних органов человека. Медицинский аппарат. И люди, которые желают им воспользоваться и в этом есть необходимость, ездят в соседний город Борисов.

А еще год назад, когда этого МРТ не было даже в Борисове, больные ездили в Минск. За 100 километров. Или их возили туда.

Тогда и сейчас к этому аппарату, не одну ходку, совершают машины скорой помощи, расходуя при этом большой объем топлива по доставке больных в Крупского района - в другой. Туда-сюда. Сюда-туда. Так и возят.

Население района 22500 граждан. Наших граждан. Белорусов. И живут они в районе - который для жизни. Худо бедно, но поликлиника есть. Больница - есть. А вот аппарата все нет. И, думаю, еще очень долго не будет.

А зачем? Чем больше проблем и минусов - тем интереснее жизнь. Не заслужили еще жители Крупского района такой аппарат. Не заработали. Даже в этом 21 веке. Даже в центре Европы.

Так и живут наши люди. Поживают. Дожинки, турниры разные, базары - деньги на это есть и будут. Главное тут что? Чтобы веселился и ликовал народ. Хлеба и зрелищ! И да, на выборы ходить своевременно не забывайте! А то мало ли чего?

А аппарат МРТ? А он вам нужен? Давайте чуть подождем. До века XXII всего ничего осталось.

Сори. А в Вашем районе есть аппарат МРТ?

Не болейте. Берегите себя!

И помните. Беларусь - страна для жизни!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»