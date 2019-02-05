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Россия отстала по производительности труда от Ирландии почти в четыре раза

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  • 5.02.2019, 8:58
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Иллюстрационное фото

РФ попала в группу наименее производительных стран.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), производительность труда в России в 2017 году, по предварительной оценке, составила $26,5 в час. Показатель отражает объем ВВП, вырабатываемый каждым работающим россиянином за один час работы (в текущих ценах, по паритету покупательной способности), сообщает РБК.

В сравнении с предыдущим годом производительность в России выросла на 7% и вернулась на уровень 2014 года. В 2015 и 2016 годах показатель составлял $24,7.

Тем не менее, по производительности труда Россия уступает всем странам ОЭСР кроме Мексики, где она составляет $21,6 (см. инфографику). Средний для ОЭСР показатель — $54,8. У лидеров — Ирландии и Люксембурга — производительность труда находится на уровне $99 в час.

Росстат аналогичного показателя не высчитывает, но публикует данные по индексу производительности труда, который показывает, как меняется производительность во времени. По данным ведомства, в 2017 году (последние доступные данные) производительность труда выросла на 1,5%.

На вдвое меньшую производительность труда по сравнению с государствами ОЭСР обращал внимание премьер-министр Дмитрий Медведев<. В августе 2017 года он сказал, что россияне работают больше, чем в странах ОЭСР, «а результаты весьма средние». Среди факторов, сдерживающих рост производительности труда, Медведев тогда назвал отсутствие стимулов к развитию из-за недостаточной конкуренции, технологическое отставание, отсутствие управленческих компетенций у руководителей компаний и органов власти, недостаток инвестиций и несовершенство законодательства.

Данные ОЭСР по показателю производительности труда (ВВП на час рабочего времени) могут иметь отклонения от 5 до 10%, указал замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. «Россия попадает в группу наименее производительных европейских стран, куда относятся Греция, Венгрия и др.», — сказал РБК Сальников. Структура российской экономики смещена в сторону производств первого передела, а все остальные сегменты экономики очень слаборазвиты, продолжил он. «У нас чем более высокая степень передела, тем ниже производительность», — отметил экономист. Все конечные производства, потребительски ориентированные сегменты, машиностроение — все эти секторы экономики нуждаются в росте производительности труда, заключил он.

В целом ряде секторов экономики явно низкая производительность труда, связанная в том числе со слабой автоматизацией производства, отсутствием современного оборудования, низкой квалификацией рабочей силы, добавляет главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Для повышения производительности труда государство планирует принять ряд мер, зафиксированных в майском указе 2018 года. Целевое значение роста показателя — не ниже 5% в год «на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики». К 2024 году не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий должно быть охвачено специальными мерами стимулирования повышения производительности труда (доступ к господдержке, льготные займы по линии Фонда развития промышленности, субсидированные кредиты, налоговые преференции). Минэкономразвития недавно представило методику, как будет считаться производительность.


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