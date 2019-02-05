закрыть
5 февраля 2019, вторник, 10:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Юрий Пунтус: Если матч с «Зенитом» сдавался, то это вина отдельной кучки предателей

5
  • 5.02.2019, 9:07
  • 1,472
Юрий Пунтус
Фото: football.by

«Газпром» мог заинтересовать громадными деньгами.

Главный тренер "Белшины" Юрий Пунтус в интервью "Прессболу" предположил — даже если выяснится, что "Динамо" сдало матч Лиги Европы "Зениту", это, скорее всего, не вина всей команды, а лишь кучки предателей.

- Я из той категории тренеров, которые своим футболистам полностью доверяют. И отношу себя к ярым противникам закулисных игр. Все эти ставки и договорные встречи меня сильно расстраивают. Особенно когда это доказано и это факт. Но такое сегодня сплошь и рядом. То, что в нашем футболе раскрыли серию нечестных матчей пару лет назад, — никакой не наговор, а правда.

Ту игру в Питере смотрел внимательно, с переживанием. В случае чего, думаю, был бы совсем другой сценарий. Не назначь судья пенальти в ворота "Динамо" в конце овертайма при счете 5:1, и — "Шеф, все пропало!" А так, конечно, могли заинтересовать громадными деньгами. Это же все-таки "Зенит" и "Газпром".

Если что-то и было, то вся команда вместе с тренером так сделать не могла. А скорее всего, кучка людей, которых все-таки сломали на какой-то психологической основе. А слабых ломают только деньги. Лишь на них они могли позариться — другого стимула там быть не могло. Если так, то людям давали, уверен, даже не по сто тысяч. Не зря же говорят: "Купить можно любого. Вопрос только в цене".

Но пока нечестный характер матча не докажут, не поверю, что он был сдан. А если такое вдруг и случилось, то, повторюсь, это вина не всей команды, а отдельных предателей.


популярное за неделю

Мнение

Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников