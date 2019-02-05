Юрий Пунтус: Если матч с «Зенитом» сдавался, то это вина отдельной кучки предателей 5 5.02.2019, 9:07

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Юрий Пунтус

Фото: football.by

«Газпром» мог заинтересовать громадными деньгами.

Главный тренер "Белшины" Юрий Пунтус в интервью "Прессболу" предположил — даже если выяснится, что "Динамо" сдало матч Лиги Европы "Зениту", это, скорее всего, не вина всей команды, а лишь кучки предателей.

- Я из той категории тренеров, которые своим футболистам полностью доверяют. И отношу себя к ярым противникам закулисных игр. Все эти ставки и договорные встречи меня сильно расстраивают. Особенно когда это доказано и это факт. Но такое сегодня сплошь и рядом. То, что в нашем футболе раскрыли серию нечестных матчей пару лет назад, — никакой не наговор, а правда.

Ту игру в Питере смотрел внимательно, с переживанием. В случае чего, думаю, был бы совсем другой сценарий. Не назначь судья пенальти в ворота "Динамо" в конце овертайма при счете 5:1, и — "Шеф, все пропало!" А так, конечно, могли заинтересовать громадными деньгами. Это же все-таки "Зенит" и "Газпром".

Если что-то и было, то вся команда вместе с тренером так сделать не могла. А скорее всего, кучка людей, которых все-таки сломали на какой-то психологической основе. А слабых ломают только деньги. Лишь на них они могли позариться — другого стимула там быть не могло. Если так, то людям давали, уверен, даже не по сто тысяч. Не зря же говорят: "Купить можно любого. Вопрос только в цене".

Но пока нечестный характер матча не докажут, не поверю, что он был сдан. А если такое вдруг и случилось, то, повторюсь, это вина не всей команды, а отдельных предателей.