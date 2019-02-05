19 стран ЕС признали Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы 5.02.2019, 9:21

ХУАН ГУАЙДО

ФОТО: РИА НОВОСТИ / ЛЕО АЛЬВАРЕС

От политика ждут объявления о проведении свободных, справедливых и демократических выборов.

19 стран ЕС приняли в понедельник совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают главу венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщает "Европейская правда".

Документ подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

Подписанты "приняли к сведению, что Николас Мадуро принял решение не начинать избирательный процесс".

"Поэтому в соответствии с нормами венесуэльской конституции они признают и поддерживают Хуана Гуайдо, главу демократически избранной Национальной ассамблеи временным президентом Венесуэлы с целью, чтобы он объявил о проведении свободных, справедливых и демократических выборов", - говорится в заявлении.

Страны напомнили, что ряд членов ЕС 26 января призвал Николаса Мадуро в течение восьми дней объявить о проведении президентских выборов. В этот же день глава европейской дипломатии Федерика Могерини распространила заявление от имени 28 стран ЕС с призывом о проведении свободных и прозрачных выборов. В ней говорилось, что в случае отсутствия объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями в ближайшие дни ЕС примет меры, в том числе по вопросу признания власти страны, согласно 233-й статьи конституции Венесуэлы.