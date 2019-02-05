«Зачем снеговика лепили – может, это акция протеста?» 5 5.02.2019, 9:47

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Фото: телеграм-канал «МКБ»

Снеговик с «Погоней» всполошил милицию в Лельчицком районе.

Жители агрогородка Глушковичи под Лельчицами слепили 5,5-метрового снеговика и украсили его «Погоней». Милиция заставила их написать объяснительные, сообщает «Белсат».

«В нашу деревню по делам приехал милиционер. Мы на улице с ребятами стояли как раз. Вот он нас увидел и спросил, зачем, мол, лепили – может, это акция протеста? Мы ответили, что нет. Он попросил зайти и написать объяснительные», – рассказывает Егор Зубрей, один из авторов скульптуры.

В пояснительных ребята написали, что лепили снеговика специально для конкурса «100 тысяч рублей за снеговика», и никакого политического подтекста в этом не было.

Согласно условиям конкурса, скульптура должна поразить размером, но создавать ее необходимо обязательно вручную, без использования техники.

На лепку снеговика у ребят ушло 15 часов. Когда гигант-снеговик был готов, один из подростков принес флаг.

«Для красоты флаг прикрепили. Для себя сфотографировались на память, а для конкурса сделали фото без него, – рассказывает Егор.

Ребята говорят, что родители похвалили их: мол, снеговик получился красивым.

«А про флаг они и так знают, что это историческая ценность», – добавляет Егор.

Это уже второе разбирательство из-за снеговиков за последнее время. 23 января милиция составила протокол на жительницу Бреста Юлию Ничипорук за «участие в несанкционированной акции». 5 января во время протеста против аккумуляторного завода в свободной экономической зоне «Брест» ее дети слепили снеговика, Юлия приклеила к нему листовку с текстом «Прочь, отрава, нет заводу! Хозяйничать здесь народу!».