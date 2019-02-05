Группа Лимы призвала военных Венесуэлы поддержать Гуайдо 5.02.2019, 9:51

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Группа американских стран признала Гуайдо и Национальную ассамблею Венесуэлы в качестве официальных представителей этой страны.

Группа Лимы выступила за мирный переход власти в Венесуэле и призвала военных страны поддержать самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо. Об этом говорится в итоговом заявлении 11 стран группы, которое МИД Канады опубликовал в понедельник, 4 февраля. Документ был принят на встрече представителей стран группы в Оттаве, сообщает dw.com.

Группа Лимы также признала Хуана Гуайдо и Национальную ассамблею Венесуэлы в качестве официальных представителей этой страны. В документе государства также призывают международное сообщество "не давать режиму Мадуро проводить финансовые и торговые переводы за рубежом, лишить его доступа к международным активам Венесуэлы и не позволять ему проводить операции с нефтью, золотом и другими активами".

Заявление сделано от имени Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая и Перу. Таким образом, к призыву не присоединились Мексика, Гайана и Сент-Люсия.

Канада выделяет 35 млн евро на помощь венесуэльцам

Оттава ранее в тот же день заявила о том, что выделит 52,89 млн канадских долларов (около 35 млн евро) на поддержку пострадавших от кризиса венесуэльцев.

Деньги, в частности, пойдут на гуманитарную помощь, стабилизацию ситуации и поддержку соседних с Венесуэлой стран, которые приняли бежавших от кризиса мигрантов.