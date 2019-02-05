Экономист: Настоящих «тунеядцев» не так много и декрет не достанет их 4 5.02.2019, 9:59

На что надеются власти?

Первые «тунеядские» жировки придут к белорусам не в феврале, а в марте, следует из опубликованного комментария пресс-службы Министерства труда и социальной защиты.

«Те, кто попал в списки, будут дополнительно проинформированы в жировках», — обещают в Минтруда и добавляют: если «тунеядец» в течение февраля не подтвердит свою занятость, ему пересчитают коммуналку за январь.

Что мешает властям вообще отказаться от непопулярного нововведения — об этом сайту zautra.by рассказал доктор экономических наук профессор Борис Желиба.

Такая упертость со стороны властей ни к чему, считает экономист.

— Я думаю, игра не стоит свеч, — говорит Борис Желиба. — Доходов будет получено весьма незначительное количество. И будет продолжаться критика этого декрета со всех сторон. И потому, что не соблюдаются положения Конституции, и со стороны простой человеческой логики. Например, супруга в состоятельной семье ведет домашнее хозяйство. Это нормально, если есть несколько детей, собственный дом. Вести хозяйство – тоже большая работа. И женщина задается простым вопросом: почему я тунеядка?

Как любит говорить Лукашенко, все идет от жизни, так вот этот декрет в ряде случаев идет не от жизни. А настоящих «тунеядцев» не так много, и декрет не достанет их, поскольку далеко не все они квартиросъемщики. Большая часть из них живет за счет родителей или еще кого-то. Весьма печально, что этот декрет появился. Думаю, пройдет какое-то время, и власти поймут, что его нужно отменить.

— Для реализации декрета нужны человеческие ресурсы, и не только.

— Конечно. Его нужно администрировать, а это большие затраты. В «тунеядские» комиссии, как их прозвали в народе, отвлекается немало специалистов, которые имеют приличные зарплаты. Если посчитать, какие это несет затраты для экономики, думаю, их будет больше, чем доходов, которые получит бюджет от декрета в нынешнем виде.

— Власти этого не понимают или делают вид, что не понимают?

— Власти надеются, а вдруг пойдут доходы. И еще излишняя принципиальность, мол, мы вас все-таки достанем, заставим работать. Но ведь это административные методы. А надо создавать такие условия в экономике, чтобы люди сами хотели работать.